Habrá curso de verano GRATIS en Edomex en 2026: así te puedes inscribir y fechas

Las vacaciones de verano también pueden ser una oportunidad para aprender habilidades que marcan la diferencia dentro y fuera de la escuela.

Con ese objetivo, el Gobierno del Edomex impulsa actividades enfocadas en la protección civil para niñas y niños, promoviendo valores como la prevención, la empatía, el autocuidado y la actuación responsable ante situaciones de riesgo.

A través de dinámicas adaptadas para las infancias, este taller de verano gratuito en Nezahualcóyotl busca fortalecer la cultura de la seguridad y brindar herramientas útiles para enfrentar emergencias de manera informada, convirtiéndose en una opción educativa para las vacaciones de 2026.

¡Todavía hay lugares!

El Gobierno del Edomex anunció que durante esta temporada vacacional las infancias podrán participar en la edición 26 del “Taller: La Protección Civil en las Niñas y Niños”, mismo que se impartirá en diversos municipios mexiquenses.

A continuación, te compartimos de forma detallada los datos específicos para las familias que residen en Nezahualcóyotl.

Foto: Pexels

Ubicación y horarios del taller de verano

Las actividades de este taller de verano 2026 se realizarán formalmente del 3 al 7 de agosto, en un horario diario fijado de 9:00 a 14:00 horas. La sede designada es la Estancia Infantil Reforma, la cual se localiza en Calle Ote 5 s/n, colonia Loma Bonita.

Foto: Pexels (Kampus Production)

Requisitos de inscripción

Este taller de verano totalmente gratuito está dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años de edad. Para completar el registro de tus pequeños, deberás reunir la siguiente documentación obligatoria:

Clave Única de Registro de Población (CURP) perteneciente al menor de edad

Fotografía digital tamaño infantil (ambos archivos legibles en formatos PDF, PNG, JPG o JPEG, con un peso que no exceda los 3 MB)

Dos fichas de inscripción impresas (las cuales se deberán presentar de forma física el primer día en que inicie el taller de verano)

Foto: Pexels (Rainner Diaz)

¿Cómo registrar a tus pequeños?

Para formalizar el proceso, la madre, padre o tutor a cargo tendrá que proporcionar sus datos personales completos como el responsable directo del infante.

Adicionalmente, será un requisito indispensable registrar la información y datos de las personas adultas que estarán autorizadas para pasar a recoger al menor una vez concluidas las jornadas del taller.

Da clic aquí para acceder de manera directa al registro de este taller gratuito de verano.