Michis en adopción, comida, bazar y más en el Gato Fest 2026 en CDMX: ¿cuándo y dónde será?

El Gato Fest 2026 está de vuelta para robarse el corazón de todos los amantes de los mininos y de los eventos con causa en la CDMX. Si eres de las personas que no pueden resistirse a un ronroneo, a los accesorios temáticos o simplemente buscas un pretexto perfecto para armar plan de fin de semana mientras aportas tu granito de arena, esta propuesta te va a encantar.

En México la sobrepoblación y el abandono felino representan un reto enorme, por lo que este tipo de encuentros nos une como comunidad para respaldar la labor incansable de decenas de albergues que cambian la vida de miles de animales.

¿Cómo será el Gato Fest 2026?

Esta edición será inolvidable gracias a una combinación perfecta de educación, compras, gastronomía y concientización. La meta principal para este año es reunir 13 toneladas de alimento para beneficiar a más de 1,000 gatitos y apoyar a albergues no solo de la CDMX y el Estado de México, sino también de entidades como Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero (Acapulco) y Mazatlán, alcanzando un impacto directo en más de 2,100 felinos.

Entre las causas más destacadas de esta edición se encuentra el apoyo a la comunidad de los Gatitos del Panteón Francés de Legaria, un grupo de 150 mininos ferales que habitan y cuidan este espacio histórico gracias a rigurosas campañas de esterilización.

Lánzate al Gato Fest 2026, un evento con causa. Foto: FB / GATO FEST

En el evento encontrarás una oferta enorme de actividades y expositores:

Conferencias especializadas: Destaca la charla informativa de 12:00 a 13:00 horas titulada “Leucemia: ¿cómo confirmo si mi gato es realmente positivo?”.

Destaca la charla informativa de 12:00 a 13:00 horas titulada “Leucemia: ¿cómo confirmo si mi gato es realmente positivo?”. Adopción responsable: Habrá una exposición fotográfica dedicada a la adopción de gatitos. Toma en cuenta que no habrá animales físicamente en el lugar para garantizar su bienestar y evitar estrés.

Habrá una exposición fotográfica dedicada a la adopción de gatitos. Toma en cuenta que no habrá animales físicamente en el lugar para garantizar su bienestar y evitar estrés. Talleres: Podrás participar en el taller para crear tu propio amuleto colgante de fieltro con forma de gatito, inspirado en los tradicionales omamori japoneses (apto para personas de 10 a 99 años de 14:00 a 15:00 horas).

Podrás participar en el taller para crear tu propio amuleto colgante de fieltro con forma de gatito, inspirado en los tradicionales omamori japoneses (apto para personas de 10 a 99 años de 14:00 a 15:00 horas). Bazar temático y diseño: Encontrarás stands como Plantas Piraña (con el Tarot WICCAT, oráculos, magia felina, velas e ilustraciones), PACHAMA (muebles y accesorios elaborados con madera recuperada para un consumo sustentable) y El Balcón de Nala (con rascadores, hamacas cómodas y accesorios únicos).

Encontrarás stands como Plantas Piraña (con el Tarot WICCAT, oráculos, magia felina, velas e ilustraciones), PACHAMA (muebles y accesorios elaborados con madera recuperada para un consumo sustentable) y El Balcón de Nala (con rascadores, hamacas cómodas y accesorios únicos). Gastronomía y entretenimiento: Deliciosa oferta de comida vegana, presentaciones de música en vivo y una gran variedad de productos temáticos.

¿Cuándo es el Gato Fest 2026?

Apunta bien el dato y aparta la fecha en tu agenda: la cita es el domingo 9 de agosto de 2026, en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

El evento se llevará a cabo en la Explanada de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Recuerda llevar tus donativos en especie (alimento seco o húmedo empaquetado) o aportaciones económicas, ya que cualquier ayuda suma para alcanzar la meta colectiva y llenar las pancitas de los refugios participantes.

¿Cómo llegar?

La Explanada de la Alcaldía Miguel Hidalgo se encuentra en una zona bastante accesible de la CDMX, por lo que cuentas con varias opciones directas para arribar sin complicaciones:

Metro: La forma más rápida es utilizar la Línea 7 (naranja) y descender en la estación Tacubaya o Constituyentes . Desde la estación Tacubaya, puedes caminar unos minutos hacia Parque Lira, donde se ubica el edificio de la alcaldía.

La forma más rápida es utilizar la y descender en la estación o . Desde la estación Tacubaya, puedes caminar unos minutos hacia Parque Lira, donde se ubica el edificio de la alcaldía. Metrobús: Puedes usar la Línea 2 (morada) y bajarte en la estación terminal Parque Lira desde donde tendrás que hacer una caminata de cinco minutos.

Puedes usar la y bajarte en la estación terminal desde donde tendrás que hacer una caminata de cinco minutos. Automóvil: Si decides ir en vehículo particular, puedes ingresar por las avenidas Parque Lira o Constituyentes. Te sugerimos contemplar estacionamientos públicos cercanos sobre las calles aledañas a la colonia San Miguel Chapultepec o Tacubaya.

Ya no hay pretexto para perderte esta fiesta felina. Prepara la mochila, junta todo el alimento que puedas y lánzate con tus amistades o en familia a disfrutar de un día lleno de actividades, comida deliciosa y michis, todo mientras ayudas a cambiarle la vida a miles de gatitos que lo necesitan en el Gato Fest 2026.