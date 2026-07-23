comida 24 horas
La Pagoda/ Au Pied de Cochon/ Tahona. Fotos: Abel González @aberu.go
Autor Foto Por Alan Rodríguez Ortiz
23 julio, 2026
Comida y tragos

Por Alan Rodríguez Ortiz
23 julio, 2026
Comida y tragos

Cuando el hambre se desvela: Comida las 24 horas en CDMX

La CDMX tiene faros contra el cansancio, el hambre o la sed y estas opciones son para encontrar comida día y noche, si es que estás despierto en la calle.

Mientras una parte de la ciudad duerme, otra sigue trabajando: taxistas, personal de salud, meseras, policías, repartidores, guardias, músicos, trabajadoras sexuales, panaderos, reporteros y todas las personas que cruzan la madrugada ganándose la vida.

Afortunadamente, la CDMX tiene faros contra el cansancio, el hambre o la sed. Porque si alguien está despierto en la calle, es casi seguro que querrá comida y son pocos los lugares que abren las 24 horas. Para estómagos vacíos y en vela, la ciudad tiene sus opciones. La noche no solo es momento para el destrampe. Hay que saber dónde dar con un plato caliente, un café que devuelva el cuerpo al mundo o una mesa para sentarse sin prisa.

comida 24 horas
Foto: Abel González @aberu.go

Refugio parisino: comida francesa las 24 horas

En Polanco, en la planta baja del hotel Presidente InterContinental, Au Pied de Cochon es el clásico francés al que puedes llegar a cualquier hora de la noche. Muchos terminan ahí luego de un concierto en el Auditorio Nacional. “Vienen aquí por la comida y el servicio. Es el restaurante que más gente recibe en la zona”, dice un orgulloso Sebastián, capitán de meseros que cubre el horario nocturno. Entre lo más solicitado del menú durante la noche está la sopa de cebolla, que te llega humeante y coronada con queso gratinado. Otro platillo imperdible son los escargots (caracoles) de ajo y perejil, con su sabor mineral que encandila la boca.

Au Pied de Cochon se expresa con un acento de brasserie clásica. Madera pulida, espejos relucientes, lámparas que cuelgan como joyería antigua, botellas de champán Moët & Chandon entre hielos, y un rojo Burdeos intenso que se expande entre las largas bancas y los respaldos de las sillas. El estilo art nouveau parpadea en los detalles: curvas, ornamentos y marcos dorados que te transportan a otra época.

Sofisticado y confortable, el lugar es visitado por todo tipo de celebridades. Incluso las más inesperadas. “Lo vi de frente y quedé impresionado”, dice Hugo, quien meserea ahí desde que el restaurante abrió sus puertas hace 25 años. “No estaba yo seguro, pero después entre los compañeros hablamos y supimos que era él: Mike Tyson”. En ese entonces —hace dos décadas— ya no tenía cinturones de campeón, pero era la figura más mediática y polarizante del boxeo mundial. Uno se pregunta, ¿cómo habrá ido a dar al Au Pied de Cochon?
Campos Elíseos 218, planta baja del Hotel InterContinental, Polanco, lun-dom: 24 h, IG: @aupieddecochonmx

Au Pied de Cochon
Fotos: Abel González
au pied de cochon escargots
Foto: Abel González
Au Pied de Cochon
Fotos: Abel González
Au Pied de Cochon
Abel González
Au Pied de Cochon
Foto: Abel González
Au Pied de Cochon
Foto: Abel González

Pan caliente para trasnochados

Una panadería en el Centro Histórico que (casi) nunca cierra.
Tahona, Eje Central Lázaro Cárdenas esq. Belisario Domínguez, Centro, lun-dom: 24 h, IG: @tahonamexico

tahona pan
Foto: Abel González
tahona pan 24 horas
Foto: Abel González @aberu.go

Mesa democrática con sazón tradicional

Donde políticos, tribus urbanas y trabajadores sacian el hambre.
Café La Pagoda, 5 de Mayo 10, Centro, lun-dom: 24 h, IG: @cafelapagoda

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Foto: Abel González @aberu.go
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Abel González @aberu.go
Señora Elia Café La Pagoda
La señora Elia, responsable del turno de las 23:00 a las 7:00 horas, ha trabajado en Café La Pagoda durante 25 años. Foto: Abel González @aberu.go

Más opciones para encontrar comida las 24 horas en CDMX

comida 24 horas
Foto: Abel González @aberu.go
  • Birria Don Chuy, Violeta 30, Guerrero, lun-dom: 24 h
  • Café El Jarocho, División del Norte 2761, San Lucas Coyoacán, lun-dom: 24 h, IG: @eljarochocafe
  • Café El Popular, 5 de Mayo 50 y 52, Centro, lun-dom: 24 h, IG: @cafeelpopular
  • Churrería El Moro, Eje Central Lázaro Cárdenas 42, Centro, lun-sáb: 24 h, dom: 7-3 h, IG: @churreriaelmoro
  • Deigo Ramen, Insurgentes Sur 724-local A, Del Valle/ Álvaro Obregón 130, Roma Norte/ Hamburgo 70-local A bis, Juárez/ Tlaxcala 165, Hipódromo, lun-dom: 24 h, IG: @deigoramen
  • El Borrego Viudo, Revolución 241, Tacubaya, lun-dom: 24 h, IG: @elborregoviudo
  • Frutería y Lonchería Ojo de Agua, San Juan de Aragón 440, Constitución de la República/ Calle 303 467, Nueva Atzacoalco/ Clave 444, Vallejo Poniente, lun-dom: 24 h
  • Lima Limón Lonchería, Tamaulipas 194, Hipódromo Condesa/ Camarones 152, Obrero Popular/ Rabaul 418, Azcapotzalco/ Pensilvania 214, Nápoles/ Av. de las Fuentes 28, Lomas de Tecamachalco/ Lindavista 229 esq Lima, Lindavista, lun-dom: 24 h, IG: @fruteria.limalimon
  • Tacos Chupacabras, Río Churubusco s/n (bajo puente) Del Carmen, lun-dom: 24 h
  • Taquería Los Cocuyos, Simón Bolívar 59, Centro, lun-dom: 24 h
  • Tacos estilo argentino, Xola 61, Del Valle Norte, dom-vie: 24 h, sáb 13-0 h
  • Tacos al Fuego, Valentín Gómez Farías 23, Tabacalera, lun-dom: 24 h, TikTok: @tacosalfuego1
  • Tacos al Fuego 2, México-Tenochtitlán 98 esq. José, María Iglesias, Tabacalera lun-dom: 24 h, TikTok: @tacosalfuego1
comida 24 horas
Foto: Abel González @aberu.go

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Garibaldi, 2026. Foto: Abel González @aberu.go

Las noches más largas en CDMX: Fiesta, antros, bares y reglamentos para operar durante la noche

tahona pan 24 horas
Foto: Abel González @aberu.go

¡Cómete un pan! En Tahona hay pan caliente para trasnochados

Panadería Tahona

Dirección: Eje Central Lázaro Cárdenas esq. Belisario Domínguez, Centro

Horario: lun-dom: 24 h (24 y 31 de diciembre, 6-22 h)

IG: @tahonamexico

café la pagoda
Foto: Abel González @aberu.go

Mesa democrática con sazón tradicional día y noche

Café La Pagoda

Dirección: 5 de Mayo 10, Centro

Horario: lun-dom: 24 h

IG: @cafelapagoda

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